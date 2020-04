Rutte: Let op, er wordt dit weekend bekeurd

Mensen die dit Paasweekeinde toch afgesloten wegen nemen, of in natuurgebieden of parken te weinig afstand houden van elkaar, krijgen een bekeuring.

Daarvoor heeft premier Mark Rutte gewaarschuwd tijdens zijn wekelijks persconferentie na de ministerraad.

Veiligheidsregio’s kunnen wegen afsluiten, net als parken of natuurgebieden. Wie zich niet aan de aanwijzingen houdt kan een bekeuring krijgen tot wel 400 euro. De politie deelde de afgelopen anderhalve week al 1400 bekeuringen uit.



Rutte: ,,Let op: we handhaven echt. Wie denkt: ik kan een gebiedsverbod negeren, of een wegafzetting, echt, je wordt bekeurd.”

De premier was nog iets stelliger dan eerder dat de ‘nul’ is dat we in Nederland na 28 april meteen het oude leven weer terug hebben. ,,We moeten hopen dat we stapje voor stapje de maatregelen kunnen verlichten.”

Volhouden

De premier deed een beroep op alle Nederlanders. ,,De komende weken is de boodschap: houd echt vol. We zijn er nog lang niet. De signalen vanuit het ziekenhuis dat het iets beter gaat, zijn echt nog voorzichtig. De druk op de ic’s is echt nog gigantisch.”

Rutte zegt te beseffen dat de maatregelen ‘impact’ hebben. ,,Dat het angst brengt, dat mensen eenzaam zijn. Daarom moeten we dit niet rekken langer dan nodig is. Maar juist daarom moeten we ons er nu aan houden. We hebben het echt zelf in de hand.’’

Zomerfestivals

Rutte wilde nog niet verder kijken dan 21 april, de dag waarop het kabinet bekijkt of maatregelen moeten worden verlengd. Zo wilde hij ook nog niet vooruit kijken naar het afgelasten van zomerfestivals. ,,We opereren in deze crisis op zicht. We hebben geen kompas. We weten dat het straks allemaal nog niet klaar zal zijn, na 28 april. Maar feit is dat de maatregelen voor festivals met een vergunning tot 1 juni gelden. Maar ik kan niet verder kijken. Ik moet daar niet op speculeren.”