Rutte lijkt steeds meer bondgenoten om zich heen te verzamelen om rem te zetten op migratie

Frankrijk en Nederland gaan in de Europese Unie samen optrekken ‘om de asielstroom weer beheersbaar te maken’. Dat vertelde premier Rutte na een bezoek van de Franse president Macron aan Den Haag.

Frankrijk en Nederland zijn het ‘verregaand eens’ over de kwestie migratie binnen de Europese Unie, zei Rutte na afloop. Hij wil met andere Europese landen kijken hoe ‘de bestaande systemen als Frontex en het Dublinverdrag’ effectiever ingezet kunnen worden om verdere asielcrises op Europese grond te voorkomen.

Misbruik door mensensmokkelaars

Ook in Frankrijk merken ze dat de huidige asielsystemen niet goed genoeg werken, zegt Macron. ,,We moeten het systeem efficiënter maken. Het wordt nu te veel misbruikt door mensensmokkelaars.’’ Het verbaast hem ook niet veel dat de twee het met elkaar eens zijn, lacht Macron. ,,We komen vanuit dezelfde politieke achtergrond.”

Rutte lijkt steeds meer bondgenoten om zich heen te verzamelen die samen met hem de lastige discussie aangaan om een rem te zetten op het aantal asielzoekers dat naar Europa komt. In Nederland heeft hij zijn eigen VVD-achterban moeten beloven dat voor elkaar te krijgen. VVD’ers vinden dat de asielstroom omlaag moet omdat het Nederland het huidige aantal van zo'n 100.000 migranten per jaar niet aankan. Overigens zijn dat niet alleen asielzoekers, maar voor het grootste deel arbeidsmigranten.

Subsidie voor groene industrie

Een ander belangrijk gespreksonderwerp met Macron was de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA). Dat ambitieuze plan van de Amerikaanse president Joe Biden, viel niet in goede aarde bij Europese leiders. Biden belooft gigantische subsidiepakketten aan bedrijven, waardoor Europese bedrijven op achterstand komen te staan. Macron wil een ‘agressieve’ reactie vanuit de EU op handen zetten, door ook hier bedrijven meer geld te geven als ze investeren in vergroening, maar Nederland houdt liever de hand op de knip.

Toch is er vandaag ‘een eerste stap gezet’ om tot een compromis te komen, zegt Rutte. ,,We moeten onze groene technologische economieën verder versterken.” Nederland wil nog niet met extra geld komen, maar eerst kijken naar ‘geld wat al in bestaande potten zit’. Daarnaast is Rutte ook bereid te kijken naar staatssteun.

Vriendschap met Frankrijk versterkt

Over beide onderwerpen wordt verder gesproken bij een ingelaste bijeenkomst van de Europese regeringsleiders op 9 en 10 februari. ,,En dat alles tegen de achtergrond van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne”, zegt Rutte.

Macron en Rutte onderschrijven de goede, bilaterale banden tussen Nederland en Frankrijk. ,,De vriendschap met Frankrijk was altijd al belangrijk”, zegt Rutte. ,,Met president Macron is de band alleen maar versterkt.” In april komt de Franse president met zijn vrouw op officieel staatsbezoek ‘om samen met de koning en koningin die vriendschap te vieren’.

