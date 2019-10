Rutte noemt irritatie over bemoeienis onderwijs-cao ‘terecht’

Het onderwijsveld vroeg om een gesprek met de premier en Onderwijsminister Arie Slob, nadat Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen had gezegd dat hij wilde kijken naar incidenteel extra geld, mits er eerst een onderwijs-cao zou worden gesloten. Dat dreigement schoot de sociale partners in het verkeerde keelgat. Rutte zei ‘die irritatie’ nu te begrijpen. ,,Die is ook terecht, omdat het niet aan mij is. Zij gaan over de cao.”

Toch haalde Rutte die voorwaarde niet van tafel. ,,Wij hebben vanavond veel meer vertrouwen gekregen in het hele cao-proces. Het past mij om daar niet te veel over te zeggen.” Binnenskamers zou de premier gezegd hebben dat er van ‘een absolute voorwaarde’ geen sprake meer is. Hoe dan ook gaat het kabinet de komende weken ‘kijken wat er nog over blijft in de potten met geld voor dit jaar’. Bedragen gingen in het Torentje niet over tafel, bezweert hij. De sociale partners eisten al eerder een noodpakket van 423,5 miljoen euro.

Goed gesprek

Dat beaamt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond, die namens andere bonden en werkgevers het woord voerde en die sprak van een goed gesprek. ,,We hebben heel lang geworsteld met het idee dat het alleen een onderwijsprobleem zou zijn, maar volgens mij is het nu goed binnengekomen dat het een maatschappelijk probleem is. Daarom was de minister-president er ook.”

Die sprak meteen zijn waardering uit voor de leraren. ,,Moet je je even realiseren: een kwart miljoen leraren zetten zich elke dag in om twee, tweeënhalf miljoen kinderen in basisschool en middelbare scholen les te geven. Er gaat heel veel goed, maar er zijn ook serieuze problemen met werkdruk en tekorten.” Volgens Rutte was het gesprek vandaag ‘er niet op gericht om alles op te lossen’. Wel is in kaart gebracht waar de problemen zitten, zei hij. ,,Wij gaan nu verder met ons huiswerk. Zij gaan dat ook doen.” Zo zoekt het kabinet de komende tijd naar meer geld en werkt de sector aan het afsluiten van een cao.

Quote Je gaat pas een staking afzeggen als je zeker weet dat je tevreden bent. Dat zijn we op dit moment niet Liesbeth Verheggen

Staking

De staking blijft voorlopig staan, zegt Verheggen. ,,Je gaat pas een staking afzeggen als je zeker weet dat je tevreden bent. Dat zijn we op dit moment niet.” Ze benadrukt dat de problemen groot zijn. ,,De schoolweken kunnen we niet vijf dagen met goed onderwijs vullen tijdens een griepgolf.”