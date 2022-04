Rutte: nog geen akkoord Voorjaarsnota, klaar voor gesprek met oppositie

Nachtelijk overlegNa urenlang overleg in de nacht van donderdag op vrijdag zijn de leiders van de coalitiefracties voorlopig uitgepraat over de Voorjaarsnota. Rond 02.30 uur liet premier Mark Rutte weten ,,wel een richting” te zien, maar voorlopig ,,heel bewust met de gesprekken te stoppen om ook de oppositiepartijen een kans te geven”. Rutte benadrukt dat de coalitie dus nog geen akkoord op hoofdlijnen heeft bereikt.

Het proces om tot een Voorjaarsnota te komen is daarmee volgens de premier ,,echt anders dan andere jaren”. De leiders van de VVD, D66, ChristenUnie en het CDA willen eerst ,,het brede draagvlak in de Kamer” zoeken voordat zij de gewijzigde begrotingsplannen presenteren. Rutte geeft aan in de tweede helft van mei meer te kunnen zeggen, nadat ,,er ook allemaal gedachtegoed is opgehaald bij andere fracties”.

Dat de coalitie met de oppositie gaat praten over hun ideeën en wensen over de Voorjaarsnota is volgens Rutte ,,uniek”. De premier ,,ziet waar het zou kunnen landen”, maar benadrukt dat er ,,veel varianten denkbaar zijn” over de uiteindelijke vorm. Inhoudelijk wil hij er niet op reageren.

Er werd de afgelopen weken meermaals urenlang gesproken over de Voorjaarsnota, die eind mei moet worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het was al bekend dat Sigrid Kaag van Financiën op de koffie moet bij oppositiepartijen omdat in de senaat de steun van zeker een van hen nodig is.

De zoektocht naar een alternatief voor de spaartaks, extra investeringen in Defensie en maatregelen om ook volgend jaar wat te doen om de pijn van de hoge prijzen te verzachten zorgen voor een miljardengat in de begroting. Rutte zei vorige week dat hogere lasten voor bedrijven en rijkere mensen onvermijdelijk zijn. ,,Ik ga niet de indruk wekken dat je deze hele grote problemen alleen in de uitgaven kunt oplossen.”