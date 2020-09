Rutte onder vuur over EU-herstelfonds: ‘Dit vergeven mensen u niet’

In juli bereikten de 27 lidstaten van de Europese Unie na 90 uur onderhandelen een akkoord over het herstelfonds, dat de Europese Unie uit de economische crisis moet trekken die door de coronapandemie ontstond. Rutte werd in Brussel gezien als de leider van de ‘vrekkige vier’, de landen die zich lange tijd verzetten tegen gezamenlijke, Europese schulden en wel leningen wilden, maar geen giften.



Dat kwam hem op de bijnaam ‘Mr. No’ te staan. Maar volgens Kamerlid Henk Krol werd dat al snel ‘Mr. Yes’. ,,Dat betekent dat Nederland van 2028 tot 2058 1 miljard euro extra kwijt is aan de EU. Dan is de heer Rutte 91 jaar.”



PVV-leider Geert Wilders verweet het Rutte dat hij heeft ‘gejokt’ toen hij in de Kamer steevast stelde tegen giften te zijn. ,,U heeft het toch gedaan.” Hij vergeleek dat met Ruttes verkiezingsbelofte uit 2012 dat er ‘geen cent naar Griekenland’ meer zou gaan. Die belofte kon hij toen niet waarmaken. Wilders: ,,Dit vergeven mensen u niet, dat zult u merken volgend jaar maart.”



Rutte ziet echter ‘een fundamenteel meningsverschil’ over de rol van de EU. Volgens hem is een stabiele EU is in het belang van Nederland, dat voor een groot deel afhankelijk is van buitenlandse handel. ,,Het is belangrijk voor export en handel en toenemende instabiliteit in de wereld.”