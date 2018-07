Rutte ontvangt Britse premier May

Rutte was in februari op bezoek bij May in Londen. Hij riep de Britse regering toen op snel meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het land na de brexit verder wil. De Britten verlaten de EU in maart volgend jaar. Maar over veel voor Nederland belangrijke zaken, bijvoorbeeld de toekomstige handelsbetrekkingen, zijn nog altijd geen knopen doorgehakt.