Rutte op ramkoers en dreigt met stemming over asielmaatregelen: ‘Kabinet kan vanavond al vallen’

Met videoHet kabinet dreigt vanavond al te vallen over strengere asielregels. VVD-leider en premier Mark Rutte heeft woensdagavond in een overleg met de andere regeringspartijen het machtswoord uitgesproken, bevestigen meerdere bronnen.

De VVD is ontevreden over de gesprekken die al maanden lopen over strengere regels om ‘grip te krijgen op migratie’, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. De partij eist dat er strengere regels komen voor gezinshereniging. D66 en ChristenUnie willen wel regels aanscherpen, maar niet zo ver als de VVD wil.

Onverwacht heeft Rutte woensdagavond tijdens crisisoverleg op het ministerie van Algemene Zaken aangegeven de voorstellen in stemming te willen brengen tijdens de ministerraad van vrijdag. D66 en ChristenUnie willen het daar niet op aan laten komen. Volgens bronnen rond het kabinet is de kans reëel dat het kabinet donderdagavond valt tijdens een nieuw overleg op Algemene Zaken. Dat staat gepland om 21 uur.

De VVD is ongeduldig omdat de onderhandelingen al maanden voortslepen. Fractievoorzitter Sophie Hermans heeft het kabinet eerder gewaarschuwd dat haar geduld op is. Betrokkenen rond het overleg zijn pessimistisch dat de vier partijen er nog uitkomen. Al geven alle vier de partijen aan dat er nog een kans is dat er vanavond een akkoord komt over strengere regels, zodat het niet op een stemming in de ministerraad hoeft aan te komen.

Volledig scherm Premier Mark Rutte vertrekt bij het ministerie van Algemene Zaken na een overleg over de asielaanpak. Het kabinet dreigt te vallen na ruzie over strengere asielregels. © ANP

Einde

Stemmen in de ministerraad gebeurt eigenlijk nooit. In coalitieregeringen proberen de regeringspartijen altijd tot een compromis te komen waarin iedereen zich kan vinden. Als er een voorstel in stemming wordt gebracht, betekent dit dat het vertrouwen om er samen nog uit te komen is verdwenen. Een stemming over zo'n principieel onderwerp als asiel, waarbij de ene partij wel zijn zin krijgt en de ander niet, zou dan ook direct een eind van de samenwerking betekenen.

Al tijdens de formatie van het kabinet was asiel een heikel thema. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie denken daar principieel anders over. Vorige zomer werd al een tussentijds akkoord gesloten om het hoge aantal asielzoekers dat zich meldde bij aanmeldcentrum Ter Apel te kunnen opvangen. Zo werd afgesproken dat statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) hun familie de komende maanden niet mochten laten overkomen omdat er te weinig huisvesting was. Dat werd al snel door de rechter van tafel geveegd. Ook werd afgesproken dat gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Een wet die dat moet regelen is echter nog steeds niet door het parlement behandeld.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe werkt de asielprocedure in Nederland? Arda Kaya zocht het voor je uit (video):

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: