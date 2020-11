Rutte over coronacijfers: Het gaat niet de goede kant op

Pas als het aantal besmettingen per dag lager is dan 3600 en er minder dan 10 ic-opnames per etmaal zijn, zijn er ‘mogelijkheden’ om half december maatregelen af te bouwen. Daarvan is nu geen sprake: zo werden vrijdag een kleine 6000 nieuwe besmettingen gemeld.



Geruchten dat alle restaurants half december weer open zouden mogen, kloppen volgens Rutte niet. ,,Ja, er worden proeven voorbereid’’, stelt de premier. ,,Maar we kunnen daar pas wat mee als het virus een heel stuk is teruggedrongen.’’ Hij wil niet dezelfde fout maken als in Canada, waar de viering van Thanksgiving het begin bleek van een derde coronagolf.