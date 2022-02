Rutte over Oekraïneoorlog: ‘We moeten bereid zijn prijs voor veiligheid en vrijheid te betalen’

livestreamDe oorlog in Oekraïne en de sancties die de westerse wereld heeft ingesteld tegen Rusland zal ook economische gevolgen hebben voor Nederland. ,,Als dat de prijs is voor veiligheid en vrijheid moeten we bereid zijn die prijs te betalen”, aldus premier Mark Rutte. Coalitiepartij VVD wil nog deze kabinetsperiode minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie uitgeven.

,,Na donderdag is het ondenkbare denkbaar en het onmogelijke mogelijk geworden”, zei hij in een verklaring voorafgaand aan het debat over Oekraïne. Volgens Rutte is het nu niet de ‘tijd voor wankelmoedigheid en terughoudendheid’. ,,We moeten vastberaden en eensgezind optreden.”

Lees ook PREMIUM Ineens trekt Den Haag zwaar geschut uit de kast voor Oekraïne

In aanloop naar de oorlog heeft de Russische president Vladimir Poetin er volgens Rutte ‘alles aan gedaan om internationale verdeeldheid te zaaien'. ,,Maar hij bereikt het tegenovergestelde”, zei de premier, verwijzend naar de sancties die door onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada zijn getroffen. ,,We zijn één in onze afwijzing van deze oorlog. Van een agressor die elke dag nieuwe grenzen overschrijdt en zelfs nucleaire dreiging niet schuwt.”

Ambassadeur

Het debat wordt bijgewoond door de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, die voorafgaand aan het debat werd begroet door kabinetsleden en Kamerleden. Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemde het ‘een eer’ dat hij aanwezig was. ,,Dit is een kantelpunt in de Europese geschiedenis, een aanval op vrede, veiligheid en democratie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Regeringspartij VVD vindt dat Nederland daarom in navolging van Duitsland de defensie-uitgaven moet opschroeven. ,,We leveren niet wat de Navo van ons vraagt. Dat kan echt niet meer”, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Binnen de Navo is afgesproken dat landen ten minste 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden. Nederland haalt dat percentage - net als veel andere EU-landen - al jaren niet. Brekelmans vindt dat ‘nog deze kabinetsperiode’ het percentage van 2 procent ‘minimaal’ gehaald moet worden.

Quote We leveren niet wat de Navo van ons vraagt. Dat kan echt niet meer VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans

Regeringspartner D66 zegt daar niet meteen ‘nee’ tegen, ook al zijn hogere defensie-uitgaven nooit een speerpunt van die partij geweest. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zegt echter dat er voor zijn fractie ‘geen taboes zijn’. ,,Wij zijn bereid alles te overwegen wat nodig is”, zei hij. Daarbij wijst hij er wel op dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de uitgaven aan de krijgsmacht tot en met 2025 al zouden stijgen naar 1,8 procent van het bbp. ,,We hebben een enorme inhaalrace ingezet”, aldus Sjoerdsma.

Oppositiepartij SGP, al jarenlang de meest vurige voorstander van hogere defensie-uitgaven, wil dat de daad bij het woord wordt gevoegd. De partij heeft een motie in voorbereiding waarin het defensiebudget uiterlijk in 2024 op 2 procent moet uitkomen. Mocht die worden aangenomen, dan zou het kabinet nog voor 1 juni met een wijziging van de Defensiebegroting voor de komende jaren moeten komen.

Zelfs voor GroenLinks, altijd tegenstander van extra uitgaven voor Defensie, is het verhogen van het budget van de krijgsmacht nu ‘bespreekbaar', aldus partijleider Jesse Klaver.

Reces onderbroken

De Tweede Kamer debatteert sinds 11.00 uur met premier Rutte en ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) over de oorlog in Oekraïne.

Het debat zou eigenlijk afgelopen donderdag gevoerd worden, maar toen was de Russische inval in Oekraïne net begonnen. Het kabinet vroeg daarom om uitstel, omdat de meest betrokken bewindslieden continu in overleg zaten met bondgenoten. Daarom wordt nu het voorjaarsreces onderbroken om toch snel over de kwestie te spreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afgelopen weekend maakte het kabinet bekend meer wapens aan Oekraïne te leveren. Het gaat om antitankwapens en Stinger-raketten. Daaraan hangt een prijskaartje van 19,8 miljoen euro, zo meldde het kabinet gisteravond laat aan de Tweede Kamer. Ook schreef het kabinet dat bij de meerdere toetsingscriteria op één punt een negatief oordeel kwam. Daarbij gaat het om de kans dat er ‘een risico’ is op een ‘andere, ongewenste eindgebruiker of ongewenst eindgebruik’, bijvoorbeeld Russische troepen.

Volledig scherm Premier Mark Rutte. © ANP/Phil Nijhuis