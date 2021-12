Rutte over zoektocht 29 ministers en staatssecretarissen: ‘Er zijn mensen van naam en faam die dit werk op zich willen nemen’

Welke partij voor welk ministerschap in beeld is, wordt niet bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat de VVD acht ministers gaat leveren, D66 zes, CDA vier en ChristenUnie twee. De liberalen leveren drie staatssecretarissen, net als D66. Het CDA kiest twee staatssecretarissen en ChristenUnie één.

Volgens Rutte worstelen VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet met het vinden van mensen die in het gure publieke klimaat minister of staatssecretaris willen worden. ,,Ik merk dat mensen van naam en faam bereid zijn dit werk op zich te nemen.”

Bordesfoto

In de week van 3 januari gaat Rutte gesprekken voeren met de nieuwe bewindslieden. ,,Ik denk daar zo’n vier dagen voor nodig te hebben.” In de tweede week van januari kan dan de bordesfoto worden gemaakt.

D66-leider Sigrid Kaag laat nog altijd niet los of zij weer terugkeert als minister of ze als fractieleider in de Kamer blijft. Van CDA-leider Wopke Hoekstra is al wel bekend dat hij weer het kabinet in gaat, al keert hij waarschijnlijk niet terug op het ministerie van Financiën.