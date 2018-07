Rutte, 's werelds olijkste toffe peer

Zijlstra trekt zich terug voor topfunctie Wereldbank

12:07 Halbe Zijlstra heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het Nederlandse bewindvoerderschap van de Wereldbank. De oud-minister van Buitenlandse Zaken heeft een baan in het bedrijfsleven geaccepteerd. Zijlstra was enkele maanden in de race, maar laat weten dat hij zelf heeft gekozen voor een andere functie.