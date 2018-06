Rutte speecht in Europese Parlement over toekomst Europa

Het Parlement wil daarmee in het zicht van de Europese verkiezingen eind mei volgend jaar zijn zichtbaarheid vergroten, en het boekt daarmee behoorlijk succes: tot nu toe elke maand een andere leider, afgelopen april een klapper als Macron, en straks in november met Merkel de hoofdprijs.



Maar ook Rutte is voor het Parlement een interessante gesprekspartner, vooral omdat het graag zal willen weten welke rol Nederland voor zichzelf ziet weggelegd in het post-Brexit-tijdperk. Londen en Den Haag waren altijd trouwe bondgenoten, of het nu ging om beperking van regelzucht, beperking van de Europese uitgaven of om beperking tot wat de twee landen zien als Europese kerntaken: de interne markt en economische samenwerking. De vraag is nu in hoeverre Nederland de rol van de Britten overneemt en in hoeverre Rutte van plan is om via zijn goede banden met Merkel de misschien soms net iets te wilde europlannen van Macron hier en daar wat in te tomen.