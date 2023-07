Rutte stellig: hij gaat Navo-chef Stoltenberg niet opvolgen

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelensky haalt uit: ‘Navo toont geen bereidheid om Oekraïne lid te maken’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft, terwijl hij onderweg is naar de Navo-top in Vilnius, het militaire bondgenootschap ervan beschuldigd dat het weinig vaart zet achter het lidmaatschap van Oekraïne. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.