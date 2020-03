Rutte: Stop met hamsteren, het is onnodig, vervelend en niet aardig

Geen noodtoestand in Nederland

Premier Rutte ziet nog niet wat het uitroepen van de noodtoestand in Nederland, net als in andere landen, kan toevoegen. Sinds de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden in 1996 kent Nederland twee soorten van noodtoestand: ‘beperkte noodtoestand’ en ‘algemene noodtoestand’. Dan kunnen allerlei noodmaatregelen worden doorgevoerd. De overheid kan dan bijvoorbeeld overgaan tot verplichte evacuatie van de bevolking, het vorderen van allerlei hulpkrachten en hulpmiddelen, gebieden tot verboden gebied verklaren of een avondklok instellen. Het parlement kan de noodtoestand zo nodig beëindigen of er een maximale termijn aan verbinden.