Rutte: Stop vanaf nu met handen schudden

Volgens Rutte is ‘dit nog lang niet voorbij is’. ,,We zitten nog steeds in de fase waarin we proberen de ziekte in te dammen. Dat kan alleen als we dat met zijn 17 miljoenen doen. Ik vraag u scherp te letten op de algemene hygiënemaatregelen die we allemaal kunnen nemen: handen wassen, vaker dan gewend. In de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken. Daar komt nu een extra maatregelen bij: stop met handen schudden. Doe wat u wilt, voet zoenen of ellebogen geven. Maar we stoppen nu met handen schudden.’’

Volgens Rutte zullen er de komende tijd mogelijk nog extra maatregelen bijkomen. De komende tijd zal het kabinet ook nog regelmatig in crisisberaad bijeen komen, zei hij. ,,Niet om elke keer nieuwe maatregelen aan te kondigen.’’

Vooralsnog zijn strengere maatregelen zoals het sluiten van scholen niet te verwachten. Rutte: ,,We baseren ons op verstandige adviezen. Ik ben geen viroloog. Dit is specialistisch werk. We beschikken over de meest deskundige mensen op dit terrein in de wereld. Het is verstandig die adviezen op te volgen. Moet je niet verder? Nee, we baseren ons op adviezen. Denken wel na over wat we moeten doen als meer maatregelen nodig zijn. Maar zo werkt het. We zijn een nuchter volkje. We zitten niet te wachten op symboolmaatregelen die nu niet nodig zijn. We willen maatregelen die werken.’’

Noord-Brabant

Verder roept Rutte inwoners van de provincie Noord-Brabant op vanaf nu ‘zoveel mogelijk thuis te werken'. Daarnaast blijft de oproep van kracht aan alle Brabanders die zich ziek voelen of milde klachten hebben, om binnen te blijven. Die oproep blijft in elk geval tot maandag 16 maart van kracht. ,,Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden’’, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel.