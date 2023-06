Rutte trekt boetekleed aan over Groningen, motie van wantrouwen haalt geen meerderheid

Premier Mark Rutte vindt dat zijn opeenvolgende kabinetten veel hebben gedaan om de problemen in Groningen op te lossen. ,,Maar het was niet genoeg. En dat is pijnlijk.’’ Tijdens het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen somde Rutte op wat er allemaal is gedaan, zoals het dichtdraaien van de gaskraan en een ander schadeprotocol voor gedupeerde Groningers. Maar hij concludeerde ook dat hij het verschil niet heeft kunnen maken.



De Tweede Kamer had moeite met de houding van Rutte. GroenLinks-voorman Jesse Klaver diende een motie van wantrouwen in tegen de premier. Die werd behalve door zijn eigen partij gesteund door oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, BBB, Denk, JA21, Volt, BVNL en Kamerlid Omtzigt. Volgens SP’er Sandra Beckerman snapt Rutte ‘er nog altijd geen reet van’. ,,De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. En dat is onder jouw verantwoordelijkheid gebeurd.’’ Volgens PvdA’er Henk Nijboer hebben de eerdere excuses van Rutte er niet toe geleid dat de situatie van Groningers substantieel is verbeterd.

Deemoedig

De regeringspartijen steunden de motie van wantrouwen niet. Zij vinden dat er nu vooral haast moet worden gemaakt met het oplossen van de problemen. Al waren ook zij kritisch op Rutte. ,,Als u onderdeel wilt zijn van de oplossing, betekent dat ook dat Groningers vertrouwen in u moeten hebben. We moeten ons best doen om uw menselijke kant te zien vandaag’’, zei Kamerlid Eline Vedder van regeringspartij CDA. Ook regeringspartijen ChristenUnie en D66 vonden Ruttes reactie niet deemoedig genoeg.

Volledig scherm GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver (links) © ANP

Na afloop zei Rutte het debat ‘zwaar’ te hebben gevonden,maar het als een aanmoediging te zien om ‘het te laten zien'. ,,We moeten nu aan de Groningers laten zien dat het beter wordt.’’



De parlementaire enquêtecommissie concludeerde in februari dat gaswinning en het schadeherstel van de woningen in Groningen op alle fronten mis is gegaan. Rutte had eerder moeten ingrijpen, concludeerde de commissie. Het duurde te lang voordat de problemen in Groningen serieus werden genomen.

Eer aan zichzelf

De oppositiepartijen deden een beroep op Rutte om net als na het rapport over de toeslagenaffaire de eer aan zichzelf te houden. Klaver: ,,Bij de Toeslagenaffaire vond het vorige kabinet dat het om het systeemfalen niet anders kon dan aftreden. De enquêtecommissie concludeerde dat Groningen ook systeemfalen was. Waarom treed u nu dan niet af?’’

Rutte vindt dat geen eerlijke vergelijking. ,,Er is veel niet gelukt, maar er is een hoop geprobeerd om dingen te veranderen voor Groningen. En het falen in Groningen gaat over een periode van 60 jaar, dat is ook een verschil met de kinderopvangtoeslagaffaire.’’ Ook wijst hij erop dat de gaswinning decennialang als ‘iets positiefs’ werd beschouwd. ,,Met opbrengsten die ten goede kwamen aan onderwijs en de Deltawerken.’’

Antwoord schuldig

De Kamer neemt het hoog op dat in 2013 de gaswinning in Groningen werd opgevoerd, terwijl de eerste waarschuwingen er waren dat die juist omlaag moest om bevingen te voorkomen. De Kamer voelt zich voorgelogen omdat Ruttes toenmalige kabinet voorhield dat de gaswinning niet omlaag kon omdat er anders ‘bejaarden in Limburg in de kou kwamen te zitten’.

Het debat moest in de ochtend al twee keer worden stilgelegd omdat Rutte iets moest opzoeken voordat hij de kritische Kamer kon antwoorden. Zo moest hij het antwoord schuldig blijven op de vraag van GroenLinks-leider Klaver waarom het kabinet in juni 2013 niet al heeft besloten om de gaswinning in Groningen terug te schroeven. GasTerra meldde in die periode aan het ministerie van Economische Zaken dat dat kon, onder andere wanneer er meer gas uit andere velden zou worden opgepompt.

Die waarschuwing in juni 2013 van GasTerra drong niet door tot de politieke top van het ministerie, zei Rutte. Klaver vindt dat ernstig: ,,Dat het kabinet dat niet wist, doet niet ter zake. U bent verantwoordelijk. Ambtenaren gaven uitvoering aan iets wat al jaren gewoonte was in Den Haag: oppompen, oppompen.’’ Klaver wijst erop dat ambtenaren aangeven het wel degelijk te hebben doorgegeven aan toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken), maar dat die beweerde zich dat niet meer te herinneren. ,,Dat is kwalijk. U verschuilt zich achter ambtenaren.’’

Bij het debat over het rapport van de parlementaire enquête gaswinning Groningen uitte GroenLinks-leider Jesse Klaver zijn onvrede over de houding van premier Mark Rutte:

Rutte wijst er op dat in 2013 nog angst was dat minder gaswinning zou leiden tot tekorten. Ook lagen er rapporten dat verminderen van de winning juist kon leiden tot méér bevingen. ,,Achteraf was dat een verkeerde afweging’’, aldus Rutte.

Spoorlijnen

De voltallige Kamer wil meer zekerheid dat de beloftes van het kabinet worden waargemaakt en dat de schade aan de huizen in Groningen sneller wordt hersteld. In het bevingsgebied moet dat sneller gebeuren zodat huizen niet beschadigd raken bij toekomstige bevingen. Daarnaast krijgt de regio, volgens de beloftes, de komende drie decennia elk jaar 250 miljoen euro om bijvoorbeeld de werkgelegenheid te stimuleren.

Een groot deel van de Kamer wil dat dat geld onder andere wordt gebruikt om nieuwe spoorlijnen aan te leggen in de regio: de Lelylijn (Lelystad-Groningen) en de Nedersaksenlijn (Emmen-Stadskanaal). Over beide lijnen wordt al lang gesproken en er zijn al voorbereidingen getroffen, maar zeker dat ze er komen is het nog niet. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) wijst erop dat nog onduidelijk is hoeveel die lijnen zouden kosten. ,,We kunnen dat besluit pas in 2024 of 2025 nemen.’’

Ook lijkt een meerderheid te willen dat er beter gewaarborgd wordt dat het compensatiegeld voor Groningen ook in de toekomst gereserveerd wordt als er een nieuw kabinet aantreedt. Tot slot wil een groot deel van de Kamer dat oliemaatschappijen Shell en Exxon (de eigenaren van het Groningse gasveld) gedwongen worden om meer geld te betalen aan Groningen. Vijlbrief is in gesprek met beide concerns over een bijdrage voor de genoegdoening aan Groningen. ,,Als er niet goedschiks een bijdrage komt, is een heffing ook een optie.’’ Wel is dat juridisch erg moeilijk, zei hij.

Volledig scherm Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) tijdens het debat over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. © ANP