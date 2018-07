Rutte: Trump heeft een punt, er moet meer geld naar Defensie

Defensie blijft op Amsterdams Marineter­rein

10 juli Defensie vertrekt niet van het Marineterrein. Met Amsterdam is overeengekomen dat de eerder afspraken voor een vertrek worden gewijzigd. Defensie zegt ‘zichtbaar’ aanwezig te willen blijven in de stad in verband met ‘de veranderende veiligheidssituatie’. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.