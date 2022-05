Rutte was gehecht aan zijn oude Nokia, maar gaf hem vorige week toch op

Een man die zijn cappuccino al jáááren bij hetzelfde tentje haalt. Die al jaren aaneen naar dezelfde plekken op dezelfde soort vakanties gaat. Die al sinds 2009 in dezelfde tweedehands auto rijdt. En die al vijftien jaar trouw is aan zijn kapper in Leidschendam. Een gewoontedier, die dus ook gehecht was aan zijn stokoude telefoon. Dat is (of was) toch vooral het beeld van Mark Rutte en zijn stokoude mobieltje.