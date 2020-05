Rutte: We hebben de ruimte verdiend, mensen mogen buiten weer samenkomen

Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor groen licht geven. Het wordt in de geopende publieke gelegenheden toegestaan om met 30 mensen te verblijven, exclusief personeel. Wel moet gecheckt worden of gasten niet ziek zijn. En iedereen houdt anderhalve meter afstand, behalve gezinnen.

Rutte: ,,Ik wil benadrukken dat we de ruimte met elkaar hebben verdiend. Versoepeling van de maatregelen maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden.”

De premier begrijpt dat de belangen groot zijn. ,,We moeten echter oog houden voor het grotere geheel. Helaas kunnen niet alle wensen worden vervuld. Elke versoepeling betekent meer mensen op straat en meer drukte in het openbaar vervoer. Als een tweede lockdown nodig wordt, is dat nog veel slechter voor onze economie. Het blijft werk in uitvoering.”