Rutte wil GroenLinks niet uitsluiten bij coalitieonderhandelingen

Vos vindt dat de VVD niet kan samenwerken met GroenLinks als Bouchallikht niet van de lijst voor de Tweede Kamer wordt gehaald. ,,Deze mevrouw is gelieerd aan het Moslimbroederschap, er duiken foto’s op waar ze met hakenkruizen te zien is in demonstraties. Dit staat zó haaks op alles waar de VVD voor staat.’’



Voordat de motie in stemming werd gebracht, nam VVD-leider Rutte het woord. Hij deed een oproep aan de leden om de motie te verwerpen. ,,Bij veel partijen zie ik dingen waarvan ik denk: wat doen ze nou? Maar tegelijkertijd zijn de problemen in Nederland zó groot dat we samenwerking moeten zoeken.’’