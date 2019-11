Rutte wil niet ‘hapsnap’ zeggen wat hij wist van bombardementen Irak

Bij een debat in de Tweede Kamer erkende defensieminister Ank Bijleveld deze week dat het parlement in juni 2015 verkeerd is geïnformeerd dat er geen ‘Nederlandse betrokkenheid’ was bij burgerslachtoffers. Toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis was toen namelijk al ingelicht dat dit waarschijnlijk wél zo was.

Herinneren

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie toonde Rutte hoe ongemakkelijk hij met de kwestie is. Hij wimpelde een reeks aan vragen af, omdat hij ‘eerst netjes de gestelde vragen van de Tweede Kamer wil beantwoorden’. Rutte wil niet eens uitleggen of hij zich niet kan herinneren of hij in héél 2015 is ingelicht over de burgerdoden, of dat hij alleen bedoelde of hij er nog niet over geïnformeerd was op het moment dat er een brief naar de Kamer werd geschreven waarin de burgerdoden werden ontkend.