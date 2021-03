Rutte wil toch praten met PVV als Wilders excuus maakt voor minder Marokkanen-uitspraak

Volgens de peilingen kan de VVD woensdag als grootste partij uit de bus komen en maakt de PVV kans om de tweede partij van Nederland te worden. PVV-lijsttrekker stelt echter dat een stem op de VVD van Rutte betekent dat de partij in een coalitie stapt met linkse partijen. ,,Twee keer links maakt nog geen rechts”, aldus Wilders, die vindt dat Rutte zich de afgelopen jaren gedragen als ‘een undercoveractivist van GroenLinks’. Volgens Rutte sluit Wilders juist zichzelf uit bij de formatie. ,,U doet uw kiezers tekort”, stelde Rutte, die er aan toevoegde dat zij beter op de VVD kunnen stemmen. In het EenVandaag-debat gingen zes lijsttrekkers – naast Rutte en Wilders ook Lilianne Ploumen (PvdA), Wopke Hoekstra (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Sigrid Kaag (D66) – in duo’s in debat over thema’s die zij zelf mochten bepalen. Ook tweetallen waren vooraf aangewezen, al was de samenstelling daarvan bedacht door de redactie. Daardoor kwamen de verschillen tussen die partijen niet altijd duidelijk naar voren. Zo kwamen Klaver en Kaag tegenover elkaar te staan over kenniseconomie en klimaat. Klaver probeerde Kaag te verleiden tot een uitspraak over Lelystad Airport. Dat vliegveld zou door het huidige kabinet geopend worden maar mag volgens GroenLinks ‘nooit’ open. Kaag weigerde te zeggen of zij dat ook vindt. ,,Ik denk dat het helemaal niet aan de orde komt.”

‘Asociaal’

In het eerste mini-debat verweet PvdA-lijsttrekker Ploumen het CDA’er Hoekstra dat zijn programma niet sociaal is. ,,U maakt een scherpe bocht naar rechts.” Ze verwees daarbij naar het CDA-plan om de duur van de WW-uitkering te verkorten, dat de christendemocraten het minimumloon niet per se willen verhogen en dat er een eigen bijdrage komt voor huisartsenzorg in het weekend. ,,Uw voorstellen zijn asociaal.”



Maar volgens Hoekstra zijn mensen juist in de problemen gekomen door het PvdA-beleid onder Rutte II. ,,De afgelopen jaren waren één grote sorry-tour.” Hij noemde daarbij de invoering van het leenstelsel, het sluiten van sociale werkplaatsen, bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en het invoeren van de verhuurdersheffing. ,,Dát was asociaal.” Ploumen reageerde door te zeggen dat ‘de kiezer daar in 2017 zijn zegje over heeft gedaan’. ,,Dit zijn de verkiezingen van 2021.”



De lijsttrekkers kruisen morgen voor het laatst de degens bij het slotdebat van de NOS, dat vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur te zien is op NPO1.



Lees alles hieronder terug in ons blog.