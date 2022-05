Ruttes archief onder de loep van inspectie, maar premier fel tegen Kamer: ‘U voedt het wantrouwen’

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat het archiefbeheer van Ruttes ministerie van Algemene Zaken onder de loep nemen na onthullingen over het sms-beleid van de premier. In het spoeddebat over de verwijderde sms’jes diende een klein aantal oppositiepartijen een motie van wantrouwen in, maar die haalt lang geen meerderheid. Rutte reageerde fel op de kritiek.

Het ging er heftig aan toe in de Tweede Kamer nadat de oppositie sprak van een ‘patroon van weghouden van informatie’ door de minister president. Rutte ontkent dat stellig, en verwijt de Tweede Kamer juist teveel wantrouwen te koesteren. ,,Ik heb een dikke huid, ik kan ertegen, maar ik merk ook dat het begint te knagen.” Volgens Rutte begint de Kamer steevast met wantrouwen aan een debat. ,,Steeds is het van ‘zie je wel’ en ‘dit is een patroon'. Ik ga er vandaag echt eens een keer flink tegenin.”

Daarvoor hadden oppositiepartijen het over een ‘patroon’ van vergeetachtigheid en het bewust weghouden door de premier (Klaver), ‘ondermijning van de rechtstaat’ (Omtzigt) en: ‘Nederland heeft een sjacheraar als premier’ (Wilders). PvdA-leider Attje Kuiken zei: ,,Het heeft er alle schijn van dat het geheugen van de telefoon net zo selectief is als het geheugen van de premier zelf. Dit schaadt de democratische rechtsstaat.”

Aanleiding voor het spoeddebat was de onthulling gisteren van De Volkskrant dat de premier tot voor kort handmatig vrijwel alle berichten wiste van zijn oude Nokia 301 omdat deze te weinig opslagruimte zou hebben. Experts betwijfelen of de premier wel handelt volgens de wet en richtlijnen. Op deze manier is niet te verifiëren of berichten inderdaad irrelevant zijn en verwijderd kunnen worden.

Rutte herhaalde dat hij handelde volgens wet- en regelgeving, hooguit konden de richtlijnen wat strikter in de toekomst. Daar kan naar worden gekeken. ,,Maar als u mij niet vertrouwt, ga ik andere dingen doen", kaatste Rutte al snel terug. De premier wond zich op over vragen van de oppositie. ,,Wat je doet is zeggen: joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten die wij beschouwen als onderdeel van een patroon te verdedigen en uit te leggen.” Hij noemde dit sentiment ‘vals’, en zei te vinden dat hij zijn integriteit moet verdedigen.

Hoewel de motie van wantrouwen van de PVV lang geen meerderheid haalt, gaat er wel wat veranderen op het vlak van archivering op Ruttes ministerie. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed meldt dat het onderzoek gaat doen naar het archiefbeheer van het ministerie van Algemene Zaken.

Volledig scherm Premier Mark Rutte in de Tweede Kamer tijdens het debat over de sms-berichten van de premier. De minister-president gaf toe dat hij afgelopen jaren berichten van zijn telefoon wiste. Naar eigen zeggen deed hij dit conform de regels, maar de oppositie en de coalitiepartijen willen opheldering. © ANP

