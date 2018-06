Ruzie over 'hard' rapport tbs-klinieken

Het draait om een rapport dat is opgemaakt over de hele forensische zorgsector. Hierin zouden harde conclusies staan dat onder meer de veiligheid van het personeel in het geding is. Er zou sprake zijn van te ‘krappe financiële kaders, hoge administratieve lasten’ en door ‘personeelstekorten is de werkdruk in de sector te hoog opgelopen’, blijkt uit een brandbrief van GGZ Nederland. ,,Doorgaan op deze voet betekent een toename van het aantal incidenten in de sector. Dat kunnen we niet accepteren,’’ staat in de brief. ,,Er zijn alle signalen dat de veiligheid van personeel en patiënten concreet gevaar loopt.’’