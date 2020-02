Samenwerken met rechts-populisten ligt voor veel partijen te gevoelig

Topambte­naar Abbing: beperk financie­ring islamiti­sche instellin­gen uit ‘onvrije landen’

18:43 De Raad van State buigt zich op korte termijn over een wetsvoorstel van het kabinet om ongewenste financiering uit ‘onvrije landen’ te kunnen beperken. Dit vertelde topambtenaar Mark Roscam Abbing vandaag. Hij werd gehoord in het parlementaire onderzoek naar buitenlandse financiering van met name islamitische instellingen.