Schip met Russische gasolie lijkt op weg naar Amsterdam: ‘Valt buiten de sancties’

updateEen schip met Russische olie dat op weg was naar de Rotterdamse haven, is uitgeweken naar Amsterdam. De verwachting is dat het schip naar de Amsterdamse haven komt, de vraag is of het gelost zal worden.

De olietanker zou eerder aankomen in Zweden, maar moest uitwijken omdat havenarbeiders daar alle schepen weigeren die een band met Rusland hebben. De Tweede Kamer trok toen aan de bel nadat de Oekraïense ambassadeur erop had gewezen dat het schip Sunny Liger voer naar Rotterdam. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra was dat inderdaad het geval. FNV Havens deed daarop de oproep om het schip juist niet te lossen.

De Kamer wil dat Hoekstra maatregelen neemt om te voorkomen dat de Russische olie via ons land wordt geïmporteerd. Hoekstra reageerde dat hij niet kan voorkomen dat dit gebeurt. Het schip vaart onder vlag van de Marshall Eilanden en bovendien zijn Russische olie en gas op dit moment uitgezonderd van Europese sancties.

Medewerking

Een woordvoerster van de Amsterdamse haven zegt tegen deze site dat de Sunny Liger zich formeel nog moet aanmelden. ,,Maar uit de informatie die wij hebben gekregen van de terminal is de verwachting dat het schip naar de Amsterdamse haven gaat.”

Volgens haar valt het schip buiten de sancties en kan het daarom de haven in. ,,Want wij volgen de Europese richtlijnen. Of het schip gelost gaat worden is afhankelijk van de terminal en of bijvoorbeeld slepers medewerking verlenen.” Rond 22.00 uur vrijdagavond ligt het schip nog middenin de Noordzee, volgens gegevens van marinetraffic.

Sanctielijst

Het is niet gebleken dat het schip is gekoppeld aan een persoon of entiteit die op de sanctielijst staat. Om die reden en omdat de lading op de uitzonderingslijst staat, is er volgens Hoekstra geen juridische grondslag om het schip de toegang tot bijvoorbeeld de Rotterdamse haven te weigeren. Wel wil hij in gesprek met de afnemer van de olie en met de haven kijken ‘of er een mouw aan te passen is’ zodat het schip niet kan aanmeren.

Het kabinet wil zo snel als mogelijk van de import van Russische energie afstappen. Bedrijven zijn opgeroepen de import van Russische olie, kolen en gas zoveel mogelijk te beperken, benadrukt Hoekstra.

‘Met poten van af blijven’

FNV Havens riep eerder vandaag op om het schip Sunny Liger niet te lossen in de Rotterdamse haven. ,,Er worden rare spelletjes gespeeld met het schip. Vanochtend was het nog van de aankomstlijst gehaald, maar het staat er nu weer op. We weten alleen niet waar het schip precies naartoe gaat in de Rotterdamse haven”, zei vakbondsleider Niek Stam van FNV Havens.

,,In Zweden hebben de havenarbeiders in ieder geval het fatsoen om het schip te weigeren en het zou van VOC-mentaliteit getuigen als Nederland het schip wel laat aanmeren. Het schip is geen normale klant van de Rotterdamse haven en ik roep de havenarbeiders dan ook op om daar met hun poten van af te blijven’’, aldus Stam. Hoekstra omschreef de oproep als ‘hartstikke goed’.

