Scholen krijgen waslijst aan middelen om leerachterstand weg te werken

Scholen krijgen een waslijst aan middelen om de leerachterstanden door corona weg te werken. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze de mogelijkheid om het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten.

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht vooruit te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Voor de aanpak is minimaal 700 euro per leerling beschikbaar. Scholen met veel leerlingen met achterstanden ontvangen extra financiering, hoeveel meer wordt volgende maand duidelijk.

In de plannen van minister Slob, die 6 miljard euro voor het basis- en voortgezet onderwijs uittrekt, zit voor ieder wat wils. Zo kost verlenging van het schooljaar of de schooldag en extra onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen tussen de 231 en 828 euro per leerling; een keurig bedrag in onderwijsland, maar het levert leerlingen per jaar slechts twee maanden extra vooruitgang op. Hetzelfde beperkte effect geldt voor het opzetten van zomer- of lentescholen.

Privéleraar

Een-op-een begeleiding door een vaste docent daarentegen - twaalf weken lang, vijf keer per week 30 minuten individuele instructie - is vanzelfsprekend peperduur: tussen de 829 en 1380 euro per leerling. Maar volgens meerdere onderzoeken levert deze intensieve aanpak wel een optimaal resultaat op en kan het voor een leerling ongeveer vijf maanden extra vooruitgang betekenen.

Er worden ook meerdere ingrepen voorgesteld die relatief voordelig (minder dan 92 euro per leerling) zijn, maar wél een inhaalslag van een maand of vijf opleveren. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen in tweetallen of kleine groepjes laten werken en elkaar gerichte begeleiding laten geven. Of een aanpak waarbij de stof wordt opgedeeld in kleinere blokken. De leerling gaat pas door naar het volgende blok als bepaalde doelen zijn bereikt. Leerlingen die het vereiste niveau niet halen, krijgen extra hulp.

Scholen brengen momenteel in kaart hoe hun leerlingen ervoor staan. Op basis daarvan maken schoolbesturen en lerarenteams een plan voor komend schooljaar en kiezen ze uit de voorstellen die in samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en wetenschappers zijn ontstaan.

Minister Slob legt in een interview met deze site uit dat er niet alleen plannen zijn om leerachterstanden weg te werken, maar ook om het psychisch welzijn van leerlingen te verbeteren. ,,In deze tijd van corona is het extra belangrijk om ook te investeren in het welbevinden van leerlingen. Ze komen tot betere leerprestaties als ze lekker in hun vel zitten.”

Volledig scherm Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, trekt miljarden uit om onderwijsachterstanden weg te werken. © ANP