‘Scholen niet verplicht tot moestuin’

Slob kreeg er tot zijn ergernis vragen over, terwijl D66-Kamerlid Tjeerd de Groot het niet aan de orde stelde bij een onderwijsdebat, maar bij de landbouwbegroting. ,,Het is prima als scholen dat zelf willen en er tijd voor hebben, maar we gaan het niet opleggen.”



D66-Kamerlid Paul van Meenen, die over onderwijs gaat, benadrukte dat het voorstel niet van hem kwam. ,,De moestuin moet geen moettuin worden.” Ook De Groot, die voor zijn plan steun kreeg van zijn coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie, wilde het niet verplichten. ,,Het gaat er mij om dat er meer aandacht komt voor voedsel op scholen, en een moestuin helpt daar zeker bij. Het is hard nodig, want kinderen eten nu te slecht en ze hebben vaak geen idee waar hun eten vandaan komt.”