Schone handen houden was onmogelijk in Syrië

De Tweede Kamer kreeg gisteren een lesje realiteitszin. De situatie in Syrië is complex, rommelig en een totale chaos. Maar of de Nederlandse steun aan oppositiegroepen terecht was of niet, een eenduidig antwoord kwam er niet.

Quote Ik en andere experts betwisten dat Jabhat al-Sha­miya een kalifaat nastreeft. Ze hebben nooit met zwarte vlaggen gezwaaid Thomas van Linge Een aantal van de 22 gewapende oppositiegroepen in Syrië die Nederland heeft gesteund met pick-uptrucks en satelliettelefoons, gebruikte die spullen naar alle waarschijnlijkheid om mensenrechten te schenden. Dat zei Syrië-specialist Diana Samaan van Amnesty International gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. ,,Maar de steun ging gewoon door.”



In een brief gaf minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gisteren ook toe dat het kabinet ‘terugblikkend op het programma en de ervaringen overziend’ vindt dat de controle op de groepen die steun kregen beter had gekund. ,,Nog strakkere monitoring was op zijn plaats geweest”, schrijft Blok.



Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek eerder deze maand dat Nederlandse spullen ook terechtkwamen bij Jabhat al-Shamiya, een groep die het Openbaar Ministerie als ‘criminele organisatie met een terroristisch oogmerk’ bestempelt. Een andere groep, de Sultan Murad Brigade, zou kindsoldaten hebben gerekruteerd en een verbond hebben gesloten met al-Qaeda.

Geen terroristen

De Kamer bereidt zich voor op een debat met Blok, aanstaande dinsdag, en trok gisteren bijna zes uur uit om negen deskundigen aan de tand te voelen. Twaalf van de dertien fracties gaven acte de présence; alleen de Partij voor de Dieren liet verstek gaan. Het ging over de oorlog in Syrië, het regime van president Assad, de verschillende oppositiegroepen en vooral: hoe je die oppositiegroepen kunt kwalificeren. Zijn ze terroristisch?



Nee, zeiden diverse deskundigen. Jabhat al-Shamiya is nationalistisch, maar zeker geen terreurbeweging, stelde Thomas van Linge, die al jaren online onderzoek doet naar de burgeroorlog in Syrië. ,,Ik en andere experts betwisten dat zij een kalifaat nastreven. Ze hebben nooit met zwarte vlaggen gezwaaid”, zei hij, verwijzend naar de vlaggen waarmee IS-stijders wapperen.

Oorlogsmisdaden

Waarom het OM wel zegt dat het een terreurgroep is, is ‘een mysterie’ voor Van Linge. Ze hebben wel ooit samengewerkt met extremisten, stelt hij, zoals alle groepen in Syrië wel eens deden. Gelegenheidscoalities, ‘niet vanuit een gedeelde ideologie, maar vanuit militaire noodzaak’. ,,Dat is hetzelfde als zeggen dat de PvdA onderdeel is van de VVD omdat ze ooit samen in een regeringscoalitie zaten.”



Maar daarmee is niet gezegd dat het allemaal brave jongetjes waren die op kosten van Nederland een Toyota-truck mochten afhalen. Oud-Syrië-gezant Koos van Dam: ,,Misschien op dag 1 van de oorlog, maar niet in jaar zeven.” Deskundigen zijn het erover eens dat ze – jihadistisch of niet – wel op enig moment oorlogsmisdaden pleegden en daarbij mensenrechten schonden. Maar betekent dit dat de Nederlandse regering had moeten afzien van steun?



Nee, zegt Charles Lister, de directeur van het Middle East Institute in Washington. ,,Het was de juiste beslissing om steun te bieden. Maar het was wel te kleinschalig om effectief te zijn en het kwam te laat.”



Koos Dam tijdens de hoorzitting

'Onverklaarbaar'