Schouten: geen zorgen om lege schappen tijdens kerst door boze boeren

Boerenorganisatie Farmers Defence Force dreigt rond kerst de voedselvoorziening plat te leggen. Ook zouden er plannen rondgaan om distributiecentra van supermarkten te blokkeren. De boeren willen zo duidelijk maken dat voedselvoorziening niet vanzelfsprekend is. Ze eisen drie miljard euro van het kabinet om met de PFAS- en stikstofproblemen om te gaan.



Supermarkten maken zich zorgen over de plannen en noemen het zinloos de consument en winkels te confronteren met lege schappen in de drukste periode van het jaar.



Gesprek

Volgens Schouten is het goed om ‘stil te staan bij het feit dat we gezond voedsel hebben dat in grote mate aanwezig is’. Het kabinet is in gesprek met de boeren. ,,Wat mij betreft blijven we dat ook.’’



,,Het gaat niet zozeer alleen om de vraag heb ik nou genoeg voedsel voor de kerst of niet, ik denk dat het een breder vraagstuk is over hoe we een probleem oplossen met elkaar in Nederland.’’ Daar is het kabinet hard mee bezig, aldus Schouten.



Wegens de stikstofcrisis en PFAS-normen trokken de boeren eerder massaal naar Den Haag, blokkeerden ze diverse op- en afritten van snelwegen en protesteerden ze bij provinciehuizen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze zijn nog steeds niet blij met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen. Vorige maand presenteerden ze eigen plannen om de uitstoot te verminderen, maar die zijn niet overgenomen, aldus voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defense Force.

Meer acties

Andere acties rond de feestdagen zijn ook niet uitgesloten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. ,,Of alles tegelijk’’, aldus de voorzitter.