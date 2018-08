Schouten komt boeren tegemoet vanwege droogte

VIDEO Kabinet onderzoekt vaccinatie-eis bij kinderop­vang

17:36 Het kabinet gaat opnieuw onderzoeken of kinderdagverblijven de mogelijkheid kunnen krijgen kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt tegen ziektes als mazelen. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, CDA, PvdA en SP wil dat de mogelijkheid er komt, aangezien de dekkingsgraad om de ziekte te verbannen te ver is gedaald. Praten over een vaccinatieverplichting komt veel te vroeg, meent het kabinet.