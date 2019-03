Segers verwacht geen vaste gedoogpartner

Ook buitenland­se media ontdekken televisie­ge­nie­ke ‘Trump-navolger’ Baudet

10:40 De grote winst van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie (FvD) in de verkiezingen voor de Provinciale Staten is ook een aantal buitenlandse media opgevallen. ‘Nederlandse premier verliest meerderheid in senaat aan populisten’, schrijft de BBC bijvoorbeeld.