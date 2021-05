SER-voorzitter Mariëtte Hamer (PvdA) op oog als informateur

Hamer –zelf prominent lid van de PvdA- is momenteel voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), het adviesorgaan dat werkgevers en werknemers verenigt en adviezen uitbrengt aan het kabinet. Politieke bagage brengt ze ook mee: ze zat ruim 6 jaar in de Kamer voor de PvdA, de partij die ze ook leidde als fractievoorzitter.

Ze wordt waarschijnlijk woensdag, als er een debat in de Tweede Kamer is over de formatie, formeel gevraagd voor de functie van informateur. Fractieleiders van partijen zijn al gepolst over haar benoeming, daar lijkt voldoende draagvlak te zijn.