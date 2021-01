SGP-burgemeester stapt uit partij om standpunt FvD

De burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats, is uit de SGP gestapt. Kats vindt dat de SGP ‘ondubbelzinnig afstand moet nemen’ van Forum voor Democratie en stelt dat de partij ‘een grens moet trekken’ bij antisemitisme. Eind vorig jaar werd bekend dat in de jongerenafdeling van FvD antisemitische berichten rondgingen . Partijleider Thierry Baudet zou antisemitisme hebben gerelativeerd .

Dick van Meeuwen, de nieuwe partijvoorzitter van de SGP die zaterdag op het partijcongres werd gekozen, stelde in een interview in het Nederlands Dagblad dat samenwerken met FvD volgens hem ‘niet mogelijk’ is. Later op de dag stelde partijleider Kees van der Staaij echter dat de SGP geen enkele partij uitsluit, ook FvD niet. ,,Dat houden we staande.”

‘Laatste zetje’

Kats kondigde direct daarna op Twitter aan zijn partijlidmaatschap ‘te heroverwegen’. Nu stelt hij dat de discussie ‘het laatste zetje’ was voor zijn besluit. Hij had ‘graag gezien’ dat ‘partijbreed ondubbelzinnig’ afstand was genomen van ‘partijen en personen’ die zich ‘juist tegen de inclusieve samenleving keren en tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen’. ,,Die duidelijkheid heb ik node genist en dat betreur ik.” Hij noemt in zijn verklaring, die hij vandaag twitterde, FvD of Baudet niet bij naam.

Uit die verklaring blijkt dat Kats al langer twijfelde of zijn standpunten nog overeenkwamen met de SGP. Hij stelt dat hij als burgemeester ‘bruggenbouwer’ is en ‘met de volle breedte van de samenleving’ in aanraking komt. ,,Ik merk dat dit iets heeft gedaan met mijn beeld op die samenleving”, schrijft hij en dat dit zijn weerslag heeft op de manier waarop hij kijkt naar de politieke koers van de partij. ,,Ik constateer dat mijn persoonlijke opvattingen steeds meer afwijken van deze koers.”

‘Eerlijke afweging’

Volgens partijleider Van der Staaij lag de beslissing van Kats ‘al in de lijn der verwachting’ na de tweet die hij zaterdag plaatste. ,,Het spreekt vanzelf dat we liever hadden gezien dat hij een andere afweging zou hebben gemaakt. Maar, zoals hij zelf schrijft, door zijn burgemeesterschap heeft hij een andere kijk gekregen op de samenleving die zich ook politiek heeft vertaald. Dat is een eerlijke afweging.”

Kats was zestien jaar burgemeester namens de partij. Dat Kats zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd, heeft geen effect op zijn burgemeesterschap. Hij blijft burgemeester, nu partijloos.

In de peilingen keldert FvD behoorlijk sinds de onrust in de partij: