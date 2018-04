SGP’er Dijkgraaf vertrekt uit de Tweede Kamer om huwelijk te redden

Dijkgraaf was sinds het kerstreces ziek en legde zijn Kamerlidmaatschap half januari neer wegens oververmoeidheid. De SGP hoopte Dijkgraaf na drie maanden rust weer te kunnen verwelkomen, maar dat gebeurt niet.



In zijn afscheidsbrief, die Kamervoorzitter Khadija Arib voorlas, zei hij dat hij door persoonlijke omstandigheden afscheid neemt. ,,Ik had het daarbij kunnen laten, maar dat roept meer vragen op dan antwoorden”, schreef Dijkgraaf. ,, Sinds enkele jaren staat er steeds meer spanning op mijn huwelijk. Er is van alle kanten hard gewerkt om dat op te lossen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer. Als je een goed Kamerlid probeert te zijn dan vergt dat veel. Als ook je relatie veel energie kost, dan lever je aan twee kanten in.”



De SGP is met drie fractieleden één van de kleinste in de Tweede Kamer. De Kamerleden van de kleine christelijke partijen volgen veel debatten, rennen in het Kamergebouw van de ene zaal naar de andere en moeten ook opdraven voor spreekbeurten in het land. Dijkgraaf deed ook méér dan dat: zo vatte hij in juni vorig jaar nog een inbreker in de Tweede Kamer in de kraag. Dat bleek een acteur, die de beveiliging kwam testen.