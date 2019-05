SGP roept Forum op tot samenwerking met Rutte III tegen ‘ruk naar links’

Van der Staaij stelde dat zijn partij vaak ‘tegen de stroom in’ en ‘tegen de tijdsgeest in’ gaat, bijvoorbeeld met standpunten tegen euthanasie, abortus en het homohuwelijk. Dat is echter niet vruchteloos, zei hij. ,,Als je nu kijkt wat er bijvoorbeeld in Amerika gebeurt op het gebied van abortus, dan zie je dat het een fabeltje is dat de ontwikkelingen alleen de verkeerde kant kunnen opgaan.’’



Van der Staaij verwees daarbij naar de Verenigde Staten, waar een aantal staten de afgelopen weken zeer strenge abortuswetgeving aannamen, die een abortus alleen toestaan in de eerste zes weken van de zwangerschap. Daardoor wordt het voor een ongewenst zwangere vrouw bijna onmogelijk om de zwangerschap af te breken, omdat veel vrouwen dan nog niet eens weten dat ze zwanger zijn.



Over migratie sprak Van der Staaij ook kritisch. Hij stelde dat een vluchteling nooit ‘tevergeefs mag aankloppen’, maar hekelde de ‘een multiculturele droom’. ,,Dat mensen uit allerlei windstreken samen een kleurrijk mozaïek vormen, zonder problemen. Alsof met een paar lesjes integratie en burgerschap het allemaal wel goed komt.’’



Hij wil stoppen met pardonregelingen, die politiek goedbedoeld zijn, maar volgens hem vooral kwaad aanrichten. ,,Het is ongeloofwaardig en ondermijnt het beleid.’’