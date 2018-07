SGP wil abortuswet wijzigen

'Met de juiste hulp was ons kindje er nog geweest'



Joanne (28) werd begin vorig jaar zwanger en dat was in eerste instantie helemaal niet ongewenst. ,,Mijn ex was drugsverslaafd en mede daardoor liep mijn relatie stuk tijdens de zwangerschap. Toen kwam ik in een rollercoaster terecht die alles op zijn kop zette. Ik ging twijfelen of ik wel een kind op de wereld kon zetten."



Eerst belandde Joanne bij de huisarts. ,,Toen ik vroeg naar de risico’s van een abortus, zei hij dat ik meer risico zou lopen bij een bevalling." Ze werd doorverwezen en belandde bij een kliniek in Arnhem, maar daar kwam naar voren dat haar zwangerschap al te ver gevorderd was om de abortus onder lokale verdoving te laten plaatsvinden.



Vervolgens bleek dat haar ex-vriend alsnog wilde vechten voor hun relatie en behoud van hun kindje, waardoor Joanne helemaal aan het twijfelen sloeg. Toen ontstond er ineens immense druk vanuit haar ‘directe omgeving’ om toch tot een abortus over te gaan. Joanne wil niet zeggen om wie het ging.



Buddy

Er kwam een week later een nieuwe afspraak bij een kliniek in Utrecht. ,,De arts vroeg: ‘Ik neem aan dat het ongewenst is?’ Toen ik ‘nee’ zei, schrok hij, maar ging gewoon verder met de procedure. In de kleedkamer heb ik meermaals gedacht: ‘Ik kleed me weer om en ik ga’. Maar ik had de ruggengraat niet.”



Inmiddels was haar ex radicaal tot het christelijke geloof gekomen en gestopt met de verdovende middelen. Ze bliezen de relatie nieuw leven in. Vorige zomer zijn Joanne en haar vriend getrouwd en afgelopen mei kregen ze een zoon.



,,Als ik een buddy had gehad met wie ik in die rotperiode gesprekken had kunnen hebben, ben ik ervan overtuigd dat ons eerste kindje er ook nog geweest zou zijn."