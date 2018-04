SGP wil dat kabinet winkeliers vrijheid geeft om zondag dicht te blijven

,,Ik kan u ook zeggen dat ook het huidige kabinet kijkt met enige zorg naar de zeer bescheiden meerderheid die het heeft in het parlement en daarin ook met extra belangstelling naar de opvattingen kijkt van de staatkundig gereformeerden", zei Rutte. Eén zetel De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kan slechts bogen op een meerderheid van één zetel in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Ook tijdens de eerste twee kabinetten van Rutte werd geregeld een beroep gedaan op de steun van de SGP. Dat de SGP na een eeuw nog steeds bestaat en andere partijen verdwenen, komt volgens Rutte door een combinatie van ,,heldere principes en een positieve grondhouding tegenover verstandige voorstellen van anderen".

,,Wij waarderen het dat het kabinet uitstraalt steeds op zoek te zijn naar bredere steun in de Kamer", zei partijleider Kees van der Staaij later in zijn rede. Al voegde hij er ook aan toe dat het ook ,,bittere noodzaak" is.



Zondags dicht

Hij maakte duidelijk waar zijn partij aan hecht. Zo zal hij Rutte III ,,krachtig" aanspreken op een pro-Israëlkoers en riep hij het kabinet op tempo te maken met regelgeving zodat winkeliers niet gedwongen kunnen worden hun winkels op zondag open te hebben.



Ook wil hij de financiële positie van gezinnen verbeterd zien, vooral de belastingdruk voor eenverdieners stoort hem. Het ,,fanatiek-seculiere gedachtegoed van D66 en niet zelden ook de VVD" op gebied van abortus en euthanasie heeft tegendruk nodig.