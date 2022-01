Sigrid Kaag doet aangifte tegen Willem Engel na online verspreiden van haar adres

Saillant moment

Engel laat telefonisch weten het ‘typisch’ te vinden dat de discussie nu alleen maar gaat over de gepubliceerde adresgegevens van Kaag. ,,Dit was misschien te voorkomen geweest als ik de gegevens had geblurd, dus dat zal ik de volgende keer doen.” De activist zegt ook nog dat de positieve coronatest waardoor de D66-leider nu thuis zit, ‘bullshit’ en ‘oplichting’ is aangezien ze geen ziekteklachten zou hebben.



Verder benadrukt Engel dat hij de Kadaster-informatie niet zelf heeft opgevraagd, maar toegestuurd heeft gekregen. Vervolgens bleek dat het dossier van Kaag afgeschermd is. ,,Dat is onwenselijk bij iemand die minister van Financiën wordt.” Over het fakkelverhaal zegt de activist: ,,Ze is niet bedreigd, ze heeft de situatie als bedreigend ervaren. Al vond ik het wel een hele domme eenmansactie. Ik zou waarschijnlijk ook de politie hebben gebeld.”



Een woordvoerder van D66 zegt in reactie op de openbaarmaking van de adresgegevens van Kaag: ,,Je kunt melden dat er aangifte zal worden gedaan.” Engel zelf stelt dat iedereen sinds het filmpje van eerder deze week al weet waar Sigrid Kaag woont, dus dat van een schending van de privacy helemaal geen sprake meer is. Daarnaast zou ze tijdens een documentaire die een tijdje geleden werd uitgezonden op de publieke omroep al ‘uitgebreid in en rond haar huis lopen en daar trots over vertellen’. ,,Er is helemaal geen geheim.”



Inmiddels heeft Twitter aan Engel laten weten dat enkele functies van zijn account twaalf uur lang zijn ingeperkt. Ook is het omstreden bericht verwijderd van de online dienst.