Slechts drie Kamerleden komen opdagen bij Nobelprijswinnaar

Mukwege kreeg in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn jarenlange werk in zijn thuisland Congo. Als gynaecoloog behandelt hij slachtoffers van groepsverkrachtingen en ander seksueel geweld. Hij wordt gezien als wereldwijde autoriteit als het gaat om dit soort hersteloperaties. Hij is in Nederland op uitnodiging van de Postcode Loterij, die zijn stichting financieel steunt.



Op initiatief van de loterij werd een gesprek gepland met Kamerleden uit de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Isabelle Diks (GroenLinks) en – met een paar minuten vertraging – Wybren van Haga (VVD) waren daarbij. De commissie werd voorgezeten door PVV-Kamerlid Raymond de Roon.



Mukwege vertelde hun dat hij en zijn team zeven tot acht mensen per dag behandelt. Inmiddels zijn 50.000 vrouwen door het ziekenhuis en de mobiele klinieken van Mukwege geholpen. Niet alleen in medisch opzicht: ze krijgen ook psychische hulp. Maar de situatie in Congo verbetert niet. Sterker: de afgelopen tijd verslechtert die alleen maar – ook omdat de Congolese regering zijn werk tegenwerkt. Hij ziet nu zelfs verminkte baby’s op zijn operatietafel. ,,Die heb ik nooit eerder gezien.’’