Slob: Anti-homoverklaring op school ‘grondwettelijke vrijheid’

Artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs, regelt dat scholen les mogen geven volgens hun overtuiging: katholiek, islamitisch, hindoeïstisch, Joods of protestants-christelijk. Onderzoeksplatform Pointer stelde begin dit jaar dat 65 reformatorische scholen ouders een schoolprofiel of identiteitsverklaring laten onderschrijven. Daarin wordt bijvoorbeeld homoseksualiteit afgewezen.



Dagblad Trouw sprak zaterdag met twee jonge homo’s die op scholen hebben gezeten die een ‘homoseksuele levensstijl’ in zo’n verklaring afwijst. Zij verhaalden over een ‘sfeer’ die voor hen onprettig was omdat niet alleen de school homoseksualiteit afwijst, maar hun ouders ook: zij moesten immers de verklaring ondertekenen.



Volgens Slob geeft artikel 23 scholen het recht om dat te doen, maar zijn zij ‘wettelijk verplicht zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van alle leerlingen’. Maar die twee dingen - een homo-onvriendelijke verklaring en veiligheid - kunnen niet naast elkaar bestaan, vinden coalitiepartijen D66 en VVD en oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA.



,,Wat doet het nou voor de veiligheid van een kind als je ouders op papier zetten dat jouw geaardheid niet oké en niet gewenst is en dat je school dat papier opstelt?’’, stelde SP-Kamerlid Peter Kwint maandag in het Kamerdebat over de nieuwe wet die het voor scholen duidelijker moet maken waar zij met hun burgerschapsonderwijs aan moeten voldoen. ,,Dan is het niet alleen op school onveilig maar ook thuis onveilig.’’ Ook het COC vindt homoseksualiteit afwijzen ‘onacceptabel’.