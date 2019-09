Slob over woede onderwijsmiljoenen: Ik heb niet gezegd dat dit extra, extra geld is

Door de onderwijsmiljoenen die minister Arie Slob vanmorgen presenteerde, ontstaken werkgevers en onderwijsbonden in woede: het bedrag zou niet nieuw zijn en niet extra. Slob: ,,De leraren in het land wisten dit niet.”

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs dacht het onderwijs heel blij te maken met extra geld. De gehoopte blijdschap bleef uit. Sterker: werkgevers en onderwijsbonden reageerden boos en spraken van misleiding door de minister. Deze site vroeg minister Slob na afloop van een Kamerdebat om een reactie.

Werkgevers en onderwijsbonden zeiden: we wisten al dat dit geld beschikbaar was.

,,Nou, heel veel leraren in het land wisten dit volgens mij niet. Ik heb ook niet gezegd dat dit geld is dat opeens weer extra, extra erbij komt. Het is wel geld dat extra komt op de bedragen die vorig jaar beschikbaar kwamen.”

Heeft u dit dan bedoeld als signaal naar de leraren in de klas?

,,Nee, ik heb de Kamer geïnformeerd over wat er speelt, de ontwikkelingen over de arbeidsvoorwaarden en het lerarentekort. Ik heb aangegeven dat de aanvragen voor zij-instroom (voor mensen die zich willen omscholen naar leraar, red.) vele malen de raming overstijgt. In dat geld gaan we voorzien, dat heb ik inmiddels geregeld. Ik heb er hard voor gewerkt de afgelopen weken. We gaan extra geld beschikbaar stellen voor de regionale aanpak van het lerarentekort, ook voor de vier grote steden. Met wat schuiven lukt het om al die plannen te honoreren. Dat is alleen maar goed nieuws hè?”

Het probleem is dat het veld dat niet zo ervaart.

,,Ik doe wat ik kan en ik communiceer met de Kamer. Ik heb inderdaad bekend gemaakt dat er op dit moment een bedrag van 285 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden beschikbaar is. Inderdaad, daar hebben ze recht op. Maar dat geld blijft liggen als ze er niks mee doen. Dat geld kan nu al, vandaag al, naar de leraren en schoolleiders toe als ze afspraken maken. Maar ze zitten niet aan tafel. Niet meer en niet minder is het de constatering dat het geld er ligt. Dat is geen klein bier. Daar kun je goede dingen mee doen. Dan kun je daarna nog de discussie voeren over wat je dan weer éxtra wil, maar het lijkt mij logisch om eerst te doen wat er wel kan. En dat gebeurt niet.”

Quote Ik begrijp oprecht niet waarom ze daar kwaad om worden Minister Arie Slob

De PO Raad en de bonden betichten u van misleiding. Zij zeggen dat dit de relatie met u niet ten goede komt.

,,Dit geld is beschikbaar. Alle andere onderwijssectoren profiteren er al van. Als je docent bent op een middelbare school, dan heb je ook dit geld voor loonbijstelling doorbetaald gekregen. In het basisonderwijs, waar men zegt dat de problemen heel groot zijn – en ik ben het daarmee eens – is dat niet gebeurd. Als enige sector niet. Ik begrijp oprecht niet waarom ze daar kwaad om worden.”

Zij zeggen: we hebben al een afspraak staan om weer om tafel te gaan, daar hebben we de minister niet voor nodig.

,,Nou kijk, dan doen ze wat ik graag wil. Maar het is al bijna oktober. Over 2019 is dit hele bedrag al beschikbaar. Als je echt vindt dat dit probleem groot is en dat de salarissen opgehoogd moeten worden, dan kun je een hele semantische discussie beginnen en zeggen ‘de andere salarissen stijgen ook dus het is niet de oplossing voor ons probleem’. Maar één ding weet ik zeker: als je dit geld niet besteedt, dan ga je níet mee met die andere salarissen. Neem dan je verantwoordelijkheid en maak afspraken.”



Sorteert u hiermee ook voor op Prinsjesdag, dat er geen geld bij komt?

,,Zelfs zonder Prinsjesdag kan ik aangeven dat er van alles in beweging is en dat er ook geld beschikbaar is en zelfs geld klaar ligt dat nog niet ingezet is. Ik hoop dat men daar z’n verantwoordelijkheid neemt in plaats van heel boos op mij te worden.”



Heeft u spijt van de manier waarop dit gepresenteerd is?

,,Zeker niet. Ik vind het heel belangrijk dat de Tweede Kamer het overzicht nu heeft. Ik heb er een persbericht bij gedaan omdat ik het netjes wilde uitleggen. Ik heb ook niet gezegd dat ze hier geen recht op hebben. Maar als het geld dan op de plank ligt en de mensen waar het om gaat weten dat echt niet, dan vind ik dat ze er recht op hebben.”



U wilde vooral dat de leraren in de klas dit zouden weten?

,,Ik denk dat het voor heel veel mensen nieuws was. Voor mij was het ook nieuw toen ik de afgelopen week het precieze bedrag hoorde.”



Volgens de PO-Raad stond het extra al in de ruimtebrief die als basis diende voor de cao-onderhandelingen.