Snel houdt vol: nieuwe spaartaks kan niet eerder dan 2022

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën blijft erbij dat de invoering van een nieuwe spaartaks pas over ruim twee jaar kan worden ingevoerd. ,,Ik zou het liefst sneller zijn, maar de eerstvolgende mogelijkheid is 1 januari 2022”, zei de D66-bewindsman vanmorgen tijdens het debat over het belastingplan.

Snel kondigde eerder dit jaar een ‘eerlijker’ systeem voor de vermogensheffing aan, waarbij spaarders, die momenteel niet of nauwelijks rente krijgen, veel minder belasting hoeven te betalen. Dit systeem is gebaseerd op gemiddeld behaald rendement en zorgt ervoor dat mensen die tot 440.000 euro op de bank hebben staan straks helemaal geen belasting meer betalen.

De Tweede Kamer kan niet wachten tot het nieuwe stelsel wordt ingevoerd, en krijgt bijval van de Orde van Belastingadviseurs, die vanochtend beweerde dat invoering sneller kan dan. De belastingexperts bestrijden dat de aanpassing van de voorlopige aanslag een blokkade opwerpt, zoals Snel steeds heeft gesteld. ,,De voorlopige aanslag kan heel eenvoudig worden gecorrigeerd’’, oordeelt Robert van der Jagt namens de Orde. ,,Dat kost de Belastingdienst helemaal geen extra werk of mankracht. En anders kun je achteraf corrigeren en mensen te veel betaalde belasting teruggeven.’’

Tijd

Volgens Snel is de voorlopige aanslag echter niet het enige ‘anker’ dat snellere invoering in de weg staat. Zo stelt hij dat er ict-aanpassingen nodig zijn, doordat niet alleen de tarieven, maar ook de structuur van het stelsel van vermogensbelasting verandert. Dat kost tijd. Daarnaast zal hij maatregelen moeten nemen om misbruik van de gunstige wijzigingen voor spaarders te voorkomen. Ook daar heeft hij tijd voor nodig. Eerder dan 2022 gaat niet, stelt Snel. ,,Dit is het meest ambitieuze schema.”

VVD en CDA drongen er eerder bij Snel op aan een ‘ultieme poging’ te wagen om de nieuwe spaartaks al in 2021 in te voeren. Zij zijn bang dat het huidige stelsel, op basis van een fictief verondersteld rendement, uiteindelijk niet stand zal houden bij de rechter. Immers, eerder stelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing zoals die in 2013 en 2014 is geheven oneerlijk was. Die uitspraak kan ertoe leiden dat de fiscus belastingbetalers geld terug moet betalen.

Vertrouwen

Volgens Snel is door aanpassing van de tarieven in 2017 de heffing echter al dichter bij het reëler rendement komen te liggen. Spaarders betalen sindsdien al fors minder belasting. Hij zegt daarom er vertrouwen in te hebben dat de Staat in het gelijk gesteld zal worden bij rechtszaken over aanslagen na 2017.