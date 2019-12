Snel: ophef over gelakte dossiers begrijpelijk

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Snel dat de gelakte passages vooral betrekking hebben op persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie over derden en namen van medewerkers van de dienst Toeslagen. Volgens Snel heeft de Belastingdienst te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht. ,,Het is immers niet aan de Belastingdienst om persoonsgegevens als namen, adressen en bsn-nummers van anderen te delen", stelt hij.

In totaal hebben 19 mensen hun dossier toegezonden gekregen, nadat zij hier op 11 november bij het belastingkantoor in Rotterdam om hadden verzocht. In de dikke stapel stukken bevinden zich ook paginalange zwartgelakte stukken waarover op Twitter veel ophef is ontstaan. Volgens Snel gaat het in dit specifieke geval om een rapport over een belastingcontrole bij een kinderopvangorganisatie. Daarin staat naast informatie over loon- en omzetgegevens ook een uitdraai van een zoekopdracht (query) voor een groot aantal burgers. Alleen de regel over de burger van wie het dossier is opgevraagd is leesbaar. Snel: ,,Deze documenten zijn voor de volledigheid meegestuurd, maar geven daardoor wel een vertekend beeld.”