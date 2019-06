Sophie in ‘t Veld (D66) grijpt naast voorzitterschap liberalen EU

D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld grijpt naast het voorzitterschap van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Roemeense oud-premier en oud-EU-commissaris van Landbouw, Dacian Cioloș, is vandaag verkozen tot voorzitter van ‘Renew Europe’, voorheen de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

Hij kreeg 65 stemmen, tegen 41 voor In ‘t Veld. VVD-Europarlementariër Mailk Azmani wordt vicevoorzitter van de 106 leden tellende fractie. Zowel D66 als de VVD is lid van Renew Europe.

Hotelkosten

In 't Veldt kwam begin mei negatief in het nieuws omdat zij enkele hotelrekeningen had gedeclareerd als kantoorkosten. Ze heeft deze terugbetaald. Volgens D66 was er sprake van een fout en zou de restitutie ook zijn gedaan als maandblad HP/de Tijd geen verhaal aan haar onkostenvergoedingen zou hebben gewijd.