SP-afdelingen willen op partijcongres af van sancties tegen opstandige jongerenclub

Illegitiem

Het bestuur wijst alle moties over Rood af. De partijraad bepaalt zelf wie er binnen mag of het woord krijgt, aldus de reactie in de stukken. Verder is het SP-bestuur wél tot de conclusie gekomen dat Communistisch Platform een politieke partij is en Marxistisch Forum daaruit is voortgekomen. Wat betreft het eventueel terugdraaien van de royementen is het aan de beroepscommissie en vervolgens aan de partijraad om daarover een oordeel te vellen.