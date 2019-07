SP en CU: zelf aantal arbeidsmigranten bepalen

De twee partijen willen de huidige EU-regels op de schop nemen. Ze willen dat het mogelijk wordt voor Nederland om bijvoorbeeld met Polen, Bulgarije en Roemenië onderlinge afspraken te maken over hoeveel en welk type werknemers vanuit die landen naar ons land komen. Zulke 'gereguleerde' arbeidsmigratie betekent volgens de partijen echter absoluut niet dat de grenzen dichtgaan.



Het plan druist in tegen het principe van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU. Toch denken SP en ChristenUnie dat het inperken van ongebreidelde arbeidsmigratie in Brussel op tafel moet komen. Juridisch zou zo'n afspraak houdbaar moeten zijn, omdat Europese richtlijnen bij 'sociale ontwrichting' toestaan dat individuele landen zelf ingrijpen. En dat dreigt hier, oordelen ze. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen van herkomst.



Hun plan moet voorkomen dat werknemers uit Oost- en West-Europa tegen elkaar worden uitgespeeld, moet de leegloop in die landen stoppen en ervoor zorgen dat de lonen in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld land- en tuinbouw, sneller stijgen. Zelfs een tijdelijke stop op de komst van extra arbeidsmigranten is voor bepaalde sectoren bespreekbaar, zeggen ze. In ieder geval tot werknemers een beter salaris krijgen.



Volgens SP-leider Lilian Marijnissen moet de arbeidsmigrant beter worden beschermd. ,,De uitbuiting willen we aanpakken en de ongereguleerde markt willen we beteugelen. Onze ingreep is sociaal en biedt de mogelijkheid om per land en sector maatwerk te verrichten.''