SP en PvdA: vergunningsplicht voor uitzendbureaus

Sinds de vergunningplicht werd afgeschaft is het aantal uitzendbureaus in Nederland gestegen met ruim 10.000 naar 14.200. Er is vooral een wildgroei ontstaan aan bureautjes die laaggeschoold werk aanbieden, waarbij regelmatig misstanden aan het licht komen. Zo zijn er gevallen bekend waarbij uitzendpersoneel wordt onderbetaald of door een faillissement helemaal geen salaris krijgt. Ook zijn er bureaus die het niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden of huisvesting van hun, vaak uit het buitenland afkomstige werknemers.

Lees ook Play PREMIUM Uitbuiting Poolse werknemers dreef Radek B. tot wanhoopsdaad Lees meer

Voor SP en PvdA is de maat vol. Zij zeggen niet langer vertrouwen te hebben in de zelfregulering van de uitzendbranche. ,,Na ruim 20 jaar kunnen we rustig concluderen dat die mislukt is’’, zegt SP’er Van Kent. ,,Cowboys zorgen voor oneerlijke concurrentie voor uitzenders die zich wel netjes aan de regels houden”, meent PvdA’er Van Dijk.

Verdienmodel

De Kamerleden wijzen erop dat ook uitzendorganisaties zelf vragen om strengere regels. Zo pleitte OTTO Workforce, een van de grootste spelers in de uitzendbranche, recentelijk ook al voor herinvoering van de vergunningsplicht. Ook zou er een strenger beleid moeten komen om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren.

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken over de arbeidsmarkt. SP en PvdA zullen daarin gezamenlijk meerdere voorstellen doen om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan. Naast een vergunningsplicht zouden uitzendbureaus ook verplicht moeten worden een deposito van 100.000 euro te storten op een geblokkeerde rekening. Als een uitzendbureau geen salarissen uitkeert of fraudeert, kunnen werknemers of de overheid dit geld gebruiken om achterstallig loon of bijvoorbeeld een belastingschuld te voldoen.

De twee linkse partijen verwachten dat hiermee het verdienmodel voor malafide uitzendbureaus onderuit gehaald wordt en faillissementsfraude wordt aangepakt. Daarnaast pleiten zij voor een systeem waarin de boetes op overtreding hoger worden en waarbij het als ultieme sanctie mogelijk wordt om een vergunning in te trekken.

Administratieve lasten

Vooralsnog wil minister Koolmees nog niet weten van herinvoering van de vergunningplicht. Volgens hem werd die in 1998 afgeschaft omdat misstanden ook met een vergunningensysteem niet kon worden voorkomen. Tegelijkertijd zorgt een vergunningplicht voor een toename van administratieve lasten voor bedrijven en de overheid, stelt Koolmees.