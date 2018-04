SP in Tweede Kamer: Nederland moet dit roekeloze optreden veroordelen

Geen VN-mandaat: 'onwenselijk en ongemakkelijk'

Voor regeringspartij D66 voelt het militair ingrijpen – zonder VN-mandaat – ‘onwenselijk en ongemakkelijk’. ,,Maar het is gezien de voortdurende schendingen niet onbegrijpelijk”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma tegen deze krant. ,,Het is onbegrijpelijk dat Poetin onderzoeken naar chemische wapens vetoot in de VN en daarmee de inzet van deze verboden wapens normaliseert”, licht Sjoerdsma toe. ,,Hierdoor zien de Verenigde Staten, het VK en Frankrijk zich gedwongen een militair signaal af te geven zonder mandaat.”

Voor D66 blijft het ongemakkelijk dat nog geen onomstotelijk bewijs op tafel ligt dat het Syrische regime van Assad achter de vermoedelijke gifgasaanval in Douma zit. ,,Belangrijk is dat deze bondgenoten het bewijs zoveel mogelijk openbaren”, vindt Sjoerdsma.

De PvdA in de Tweede Kamer veroordeelt de bombardementen van vannacht niet, in tegenstelling tot de SP. ,,De vergeldingsaanval van de VS, het VK en Frankrijk stellen ons voor een dilemma", zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen daarover. ,,Feiten konden immers nog niet worden vastgesteld, omdat onafhankelijk onderzoek wordt belemmerd. Wat de PvdA betreft is er echter nooit een rechtvaardiging voor het gebruik van chemische wapens en daarom veroordelen wij deze proportionele aanval tegen strategische doelen in Syrië niet."