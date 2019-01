SP-kopstuk Emile Roemer gepasseerd als commissaris van de Koning in Gelderland

Haags netwerk

Roemer zat twaalf jaar in de Tweede Kamer en was zeven jaar lang politiek leider van de SP. Opvallend is dat bij de bekendmaking van de nieuwe commissaris van Gelderland juist Berends werd geroemd om zijn netwerk in Den Haag. Een benoeming van Roemer zou uniek zijn geweest, want nog nooit leverde de SP een commissaris van de Koning. Na zijn vertrek uit de Tweede Kamer in 2018 werd Roemer, inwoner van Sambeek, wel benoemd tot waarnemend burgemeester van Heerlen. Daarmee is hij de eerste SP-burgemeester ooit.